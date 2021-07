Tgr in 60 secondi del 16 luglio

Alla presenza del Presidente della Repubblica Matatrella, l'Università di Trento ha conferito ad Antonio Megalizzi la laurea in memoria

Conferita all'università di Trento la laurea in memoria ad Antonio Megalizzi, ucciso nell'attentato di Strasburgo nel 2018. Presente il Presidente Mattarella che ha ricordato così Antonio: "aveva il desiderio di comprendere e far comprendere l'integrazione europea".



Prosegue la risalita del contagio da covid19, 33 i nuovi casi diagnosticati nell'ultima giornata. La direttrice di igiene Zuccali dice "aumento atteso". Oltre il 60% dei contagiati formato da giovani, non vaccinati.



Emergenza maltempo, sopralluogo dei vertici della Provincia con la protezione civile nell'Alto Garda. Dichiarato lo stato di calamità per i comuni colpiti dall'ondata di maltempo di martedì scorso e del 7 e 8 luglio.



Iniziate al tribunale di Trento le audizioni dei testimoni al processo per l'uccisione dell'orsa kj2. Tra gli imputati l'ex presidente della Provincia Ugo Rossi, che si dice tranquillo.



Recital di Alessandro Preziosi all'auditorium del Mart con "Raffallo: una vita felice". Lunghi applausi dalla sala, piena per metà a causa delle restrizioni sanitarie.