Tgr in 60 secondi del 27 luglio 2021

Le principali notizie della giornata nel tg in un minuto

Meleti flagellati in Val di Non, vigneti a rischio marciume in piana Rotaliana. Gli agricoltori fanno la conta dei danni dopo le grandinate dei giorni scorsi. Colpiti frutteti per un valore assicurato di 25 milioni di euro

##############

38 contagi su circa 1500 tamponi. Un ricovero in meno (sono 6 in tutto) e rianimazioni Covid che restano vuote.

Quasi 228mila, infine, i trentini che hanno completato la vaccinazione

#############

Caporalato a Lavis: la Provincia di Trento, attraverso l'assessore Achille Spinelli, ha espresso vicinanza e solidarietà ai lavoratori sfruttati, promettendo che non ci sarà tolleranza per casi analoghi.

############

Quasi mille i ragazzi e le ragazze che animano il servizio civile trentino oggi in assemblea. Occasione per confrontare le esperienze vissute durante quest'anno di Covid. Aperte fino a fine luglio le richieste di partecipazione

############

Raccolta firme in tutti i municipi del trentino per un referendum contro la caccia, che potrebbe tenersi in autunno.

#############

Il Bari è in ritiro a Storo, e prepara la stagione che ha un unico obiettivo: la promozione in serie B