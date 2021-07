Degasperi ancora sul trono europeo dello sci nautico: "E ora il Mondiale"

Il campione trentino festeggia vent'anni tra i professionisti con l'ottavo titolo continentale. "Sto sciando alla grande", racconta al lago di Caldonazzo dove si allena per le prossime gare. "Questo è il posto più bello del mondo"

di Francesco Maltoni

Vent'anni di professionismo nello sci nautico per Thomas Degasperi, che ha appena festeggiato l'ottavo titolo europeo. "Sto sciando meglio ora di cinque anni fa - esordisce - per me entrare in acqua è come per un bambino il giorno di Natale".



Vive nove mesi a Orlando negli Usa, dove può allenarsi e gareggiare anche in inverno. D'estate la base resta sempre il Trentino, la sua palestra il lago di Caldonazzo. "Porto qua tanti amici anche dall'America - racconta - e tutti dicono che è davvero il posto più bello del mondo".



E in tempo di Giochi olimpici, lo sci d'acqua tra tante nuove discipline non riesce ancora a trovare spazio. "E' un peccato - ammette Thomas Degasperi - purtroppo per via del motore della barca non possiamo gareggiare. Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta".



E ora i prossimi obiettivi sono già fissati: sfruttare una scia che lo riporti in cima al mondo. "A ottobre sarebbe bello poter vincere ancora il titolo mondiale - conclude - ma anche una medaglia andrà benissimo".