Green Pass, troppo cari i tamponi per i figli minorenni. Allarme turismo

Le novità introdotte dal Governo dal 6 agosto comporterebbero fino a 3-400 euro in più per i vacanzieri con due o più figli tra 12 e 19 anni. La presidente dei farmacisti Dal Lago: "Aprire un tavolo tecnico con Provincia e Apss per test meno cari"

di Francesco Macàro

Le novità sul 'green pass' al chiuso introdotte nei giorni scorsi dal Governo rischiano di far esplodere una 'bomba' sul turismo trentino.



E' di 22 euro la tariffa calmierata del tampone rapido in Provincia. Comunque troppo per tanti vacanzieri con due o più figli di età compresa tra 12 e 19 anni non vaccinati, che dovrebbero effettuarlo ogni 2 giorni.



L'Associazione albergatori trentini (ASAT), in una nota, ha lamentato già decine di cancellazioni delle prenotazioni. I nuclei, infatti, temono di dover pagare fino a 3-400 euro in più in vacanza per i tamponi dei ragazzi, anche solo per poter cenare all'interno degli hotel o per prendere un caffè al tavolo all'interno con i figli.



Ne è consapevole la Presidente dell'Ordine dei farmacisti del Trentino, Tiziana Dal Lago, che sottolinea: "In effetti, non è una cifra che su una famiglia possa non pesare, se parliamo di una vacanza di 15 giorni".



Il Direttore delle farmacie comunali di Trento, Lorenzo Arnoldi, ha anticipato alla TgR che da lunedì il costo del test rapido per le persone di età compresa tra 12 e 19 anni sarà ridotto da 22 a 18 euro. I farmacisti - spiega Dal Lago - visti i costi attuali sostenuti per la predisposizione dei gazebo, il costo 'vivo' dei test e quello orario di infermieri e addetti all'inserimento dei dati sulla piattaforma online, non possono fare molto di più.



Ma una possibile soluzione c'è. Dal Lago: "Aprire un tavolo tecnico con la Provincia e l'Azienda sanitaria per vedere di fare in modo che ci sia una compartecipazione dell'ente pubblico al costo del tampone".