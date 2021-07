Effetto Green Pass, in forte aumento le richieste di vaccino per i minori

Dopo l'annuncio del premier Draghi anche in Trentino è boom per le prenotazioni del vaccino, soprattutto per la fascia 12-17 anni. Per la pediatra Lorena Filippi la somministrazione è sicura anche per i più piccoli

di Maddalena Boggiano

Dopo l'annuncio del Green Pass in Trentino le prenotazioni generali delle prime dosi di vaccino sono più che raddoppiate: erano quasi 3.300 il 21 luglio, sono diventate oltre 6.500 il 23. Ma a salire di più sono gli appuntamenti presi per minorenni: appuntamenti quintuplicati per la fascia 12-15 anni, quadruplicati per chi ha fra i 16 e i 17 anni. Del resto in questi giorni sono tanti i genitori che si rivolgono ai pediatri per capire se il siero anticovid sia sicuro per i loro figli. Molte le domande rivolte anche a Lorena Filippi, rappresentante dei pediatri nel direttivo dell'ordine dei medici del Trentino. "Fondamentale arrivare a settembre - dice - con una buona copertura vaccinale, perché i più piccoli non si possono permettere nuove chiusure".



In vista di settembre, soprattutto per i più piccoli, sotto i 12 anni, che non si possono vaccinare, la Provincia di Trento sta pensando di estendere l'utilizzo dei test salivari considerati "precisi come i molecolari ma molto più facili da somministrare".