Vaccini, allarme over 50: "in 40.000 senza nemmeno la prima dose"

Preoccupa in vista dell'autunno la mancata adesione alla campagna vaccinale di chi ha più di 50 anni: nella fascia 50-69 anni in 40.000 non hanno risposto all'appello. Male anche gli insegnanti

di Maddalena Boggiano

I numeri della campagna vaccinale trentina non bastano per essere tranquilli. La variante delta sta dimostrando la sua contagiosità e, come ci ha spiegato la dottoressa Maria Grazia Zuccali, che dirige l'unità operativa di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria, se sopra i 70 anni l'adesione supera abbondantemente l'80% nella fascia tra i 50 e i 69 anni mancano all'appello 40.000 persone su un totale di 100.000.



"Questa fascia d'età - ci ha detto Zuccali - è quella che patirà le conseguenze della circolazione del virus dopo l'estate".



Certo, le conseguenze, grazie ai vaccini, saranno meno gravi di quelle che abbiamo conosciuto, ma l'impatto sul sistema sanitario sarà comunque gravoso. E in vista di settembre preoccupa anche la scarsa adesione da parte degli insegnanti che non arriva al 50%. Nelle prossime due settimane le prenotazioni sono drasticamente calate, rimpiazzate dalle oltre 5.000 persone che in due giorni hanno anticipato la seconda dose. Di mezzo ci sono le ferie, è vero, ma rimandare a settembre non è una soluzione, anzi. Intanto la macchina del tracciamento rimane operativa, ma i nuovi positivi sembrano molto reticenti a rivelare i loro contatti.



E così gli operatori si devono improvvisare detective, individuando da soli, soprattutto grazie ai social, i contatti a rischio