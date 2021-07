La val di Non palestra per sperimentare nuove forme di architettura

Presentato l'ultimo numero della rivista degli architetti trentini, si punta alla valorizzazione del patrimonio edilizio inutilizzato per forme di abitare cooperativo e sociale

Non solo mele e castelli, la Val di Non è anche una palestra dove sperimentare nuove forme di architettura, alternative rispetto a quelle convenzionali.



Ne sono convinti gli architetti trentini, che nell'ultimo numero della rivista "A" - presentata a Castel Belasi - hanno dedicato alla valle un dossier per fare il punto sui nuovi progetti e tendenze.



Parola all'architetto Davide Fusari: "Non solo agricoltura, ma anche la valorizzazione del patrimonio storico, ma anche il turismo che sta sviluppando nella valle forme alternative rispetto a quelle tradizionali".



Sperimentazioni come sul lago di Santa Giustina e nelle celle ipogee di Rio Maggiore, ma anche tanti progetti che ottengono riconoscimenti nei concorsi di architettura. Tira un'aria nuova: "Sul territorio - osserva Fusari - stanno ritornando anche molti giovani che hanno fatto studi fuori e portano in valle la loro competenza e le potenzialità che queste competenze possono sviluppare".



Se la frutticoltura intensiva resta un punto critico denunciato dagli urbanisti, l'architettura è sempre più al servizio dei nuovi bisogni, anche sociali: "Per esempio - nota ancora Fusari -attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio per forme di abitare cooperativo e sociale in favore dei più bisognosi e di categorie fragili".