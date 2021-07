Zuccali: aumento contagi atteso, "colpa" anche delle partite

Oltre il 60% sono trentini tra 18 e 30 anni, non immunizzati. Due le aree dei maggiori focolai, Alto Garda e Bassa Valsugana

Non è sorpresa Maria Grazia Zuccali, responsabile Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria, della forte crescita di positivi in Trentino negli ultimi 3 giorni.



Oltre il 60% sono trentini tra 18 e 30 anni, non immunizzati. Molti con febbre e tosse, ma non gravi. Due le aree dei maggiori focolai, Alto Garda e Bassa Valsugana.



A favorire la diffusione del virus, spiega, anche le partite della nazionale ai recenti Europei, che hanno favorito gli incontri, soprattutto fra giovani. Nei prossimi giorni è atteso se non un aumento almeno un mantenimento del livello del contagio.



Il problema nel tracciamento, spiega Zuccali, non è la carenza di operatori. Ma la forte reticenza dei positivi a comunicare i contatti stretti.



E sulle due persone ricoverate nella giornata di martedì, una delle quali dimessa dopo 24 ore, mentre l'altra è in rianimazione, Zuccali chiarisce che la prima aveva fatto entrambe le dosi di vaccino, mentre l'altra aveva ricevuto solo la prima somministrazione di siero a vettore virale ed era in attesa della seconda.



Nonostante questo, l'appello è - in particolare agli ultrassessantenni - a prenotare il vaccino.