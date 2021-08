Afghanistan, Fugatti: "Le residenze restano chiuse. Aspettiamo l'Europa"

"Se ci sarà un piano europeo soprattutto per quanto riguarda le donne e i bambini, a quel punto si valuterà il da farsi. Ma non che arrivino in Europa o in Trentino tutti i profughi dell'Afghanistan magari con, ecco, anche no".Le porte per ora restano chiuse, in attesa di un piano a regia europea o quantomeno nazionale.È la replica del presidenteai numerosi appelli , dalla politica al volontariato, per la rapida attivazione dall'Afghanistan di corridoi umanitari verso il Trentino, che, con identiche modalità, aveva già ospitato i rifugiati siriani. "Se si tratterà di alcune famiglie magari di quelle chee rientrano all'interno di un piano europeo o nazionale - continua Fugatti - da prendere in considerazione ma no che ci chiamano e dicono 'arrivano, la settimana dopo altri duecento, questo no, sarebbe inaccettabile".Residenze che si dice invece pronto ad aprire ilconcorde sulla necessità di una rete internazionale. "Il Trentino sta dimostrando" sottolinea il direttore Stefano Canestrini."Non possiamo rimanere in silenzio", rimarcanoche chiedono corridoi urgenti per le donne afghane e i loro bambini.