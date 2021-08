Non solo Covid-19 tra i bambini: l'epidemia dei virus fuori stagione

A luglio boom di contatti dai pediatri per malattie tipicamente invernali come febbre alta, faringiti e bronchiti. Colpa dell'allentamento delle misure di sicurezza

di Laura Galassi

Febbre alta, otiti, faringiti, bronchiti: malattie che siamo abituati ad associare all'inverno hanno invece colpito i bambini per tutto il mese di luglio.

Un'epidemia virale in piena estate che ha sommerso i pediatri di chiamate e visite.



Da dove vengono questi virus fuori stagione? Per Lorena Filippi, pediatra e rappresentante della categoria nell'Ordine dei medici "l'attenzione è un po' calata, si pensa che d'estate non ci si possa ammalare. L'apertura di materne e nidi poi ha fatto il resto".



Mascherine e distanziamento sociale quindi ci hanno protetto non solo dal Covid-19 ma anche dai virus tipicamente invernali. E purtroppo - anche in estate - quando il pediatra non riesce a distinguere clinicamente i sintomi, il tampone è l'unica via percorribile. Almeno finché la vaccinazione non sarà estesa sotto i 12 anni.



Un passo avanti nella campagna vaccinale fortemente voluto dai pediatri. In questa fase, infatti, il timore è che, con la maggiore diffusione del virus tra i bambini, aumentino anche i casi gravi. "Stiamo solo aspettando indicazioni su come procedere per poi proteggere anche questa fascia d'età che, in questa quarta ondata di pandemia, è la più fragile".