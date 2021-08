Elisoccorso Trentino pronto il ddl per aprire alle convenzioni con privati

La proposta di legge è del consigliere provinciale Luca Guglielmi e punta a migliorare i tempi di intervento e a ridurre i costi a carico della provincia. Guglielmi assicura di avere già un accordo in maggioranza per l'approvazione

Il cambiamento è di quelli sostanziali, il disegno di legge sull'elisoccorso trentino, che approderà in aula a inizio 2022 con primo firmatario il consigliere ladino Luca Guglielmi, prevede infatti che la Provincia di Trento possa sottoscrivere accordi direttamente con i privati per gli interventi sanitari in territorio trentino, anche se si tratta di aziende che operano in altre province e regioni italiane.

Il riferimento implicito è in primis all'Aiut Alpin Dolomites di stanza a Pontives che in sette minuti può raggiungere la Val di Fassa ma anche per la Val di Sole ed alcuni privati che operano in Lombardia al confine con il Trentino. Per Guglielmi si tratta anche di una questione di risparmio economico dato che ad oggi la convenzione con la Provincia di Bolzano prevede un costo al minuto che è quasi il triplo di quanto pagato dallo stesso ente al vettore che opera sul territorio.

Per l'approvazione, il disegno di legge, che dovrebbe approdare in consiglio a inizio 2022, Guglielmi assicura di avere già un'intesa politica in maggioranza.