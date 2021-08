Green pass a scuola, l'obbligo divide sindacati e presidi in Trentino

Le ipotizzate multe per i dirigenti scolastici potrebbero arrivare fino a mille euro se ci saranno docenti non vaccinati

di Maddalena Boggiano

Il mondo della scuola si divide sull'obbligo del greenpass per tutto il personale. I sindacati hanno chiesto un incontro alla Provincia, per chiedere che eserciti la propria autonomia. L'assessore Bisesti si dice disponibile all'ascolto ma avverte che il decreto del Governo non lascia margini di discrezionalità. Un provvedimento, però, che secondo il segretario della Uilscuola Pietro Di Fiore, nasconde un obbligo vaccinale camuffato, ed è arrivato troppo tardi e senza alcuna concertazione.



Diverso il parere dell'associazione dei dirigenti scolastici per cui si tratta di una misura attesa. Per Chiara Ghetta, che guida l'Istituto Comprensivo di Rovereto Sud, si può superare anche il problema dei controlli in capo proprio ai dirigenti.



Gli ultimi dati disponibili, risalenti al 20 luglio, chiariscono che il 23% dei 20mila operatori della scuola trentina non sono ancora vaccinati, nemmeno con la prima dose.