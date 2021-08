A Mezzolombardo il medico con il gazebo che prenota i vaccini ai cittadini

E' il dottor Devigili, responsabile del locale centro sanitario. Da maggio ha fatto vaccinare oltre 400 persone, fornendo anche chiarimenti ai dubbiosi

di Maddalena Boggiano

Ogni sabato al mercato di Mezzolombardo, tra la verdura e i calzini in offerta, c'è un banco particolare: è quello del dottor Giorgio Devigili, cardiologo responsabile del locale centro sanitario. Gazebo, tavolo e pc Devigili aiuta i cittadini a prenotare il vaccino e scioglie i dubbi degli indecisi.



L'idea è partita dalle tante domande che i suoi concittadini gli rivolgevano quando lo incontravano per strada. E per strada Devigili è voluto tornare: da maggio, quando tutto è iniziato, ha prenotato il vaccino a più di 400 persone, non solo di Mezzolombardo, ma anche dall'altopiano della Paganella e dalla bassa Val di Non.



"Al mio gazebo non si è mai fermato nessun no-vax - ci ha raccontato - solo persone che vogliono vaccinarsi ma hanno dei dubbi, soprattutto di tipo sanitario. E sono tanti, bisogna vaccinarli tutti"



Il metodo, visti i risultati, funziona. Il dottor Devigili rivolge dunque un appello ai suoi colleghi, magari per estendere l'iniziativa: "Bisogna stringere - ci ha detto - un nuovo patto con i nostri concittadini e pazienti".



Chissà che i gazebo non compaiano, in futuro, in qualche altro centro del Trentino