Un parco avventura con roccia e pali artificiali

Si trova a Gaggiolo, Dro. Il titolare è Marco Monteleone, che da giovane ha lasciato l'Alto Adige per trasferirsi in Trentino. Di professione scultore in legno, nel 2015 l'inaugurazione dell'Elias Park

Parco avventura divertimenti dov'è possibile emozionarsi con percorsi per piccoli e grandi. Resterà aperto fino a ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 18,30