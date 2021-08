Salvini e Garavaglia a Pinzolo: a settembre regole per turismo invernale

Nel tradizionale appuntamento estivo a Pinzolo Matteo Salvini commenta i dissapori interni alla maggioranza: chi vota contro fa un favore alla sinistra

Il segretario della Lega è stato accolto da circa 800 sostenitori, a fare gli onori di casa il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti e l'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni.

Con Salvini sul palco anche il ministro per il turismo Massimo Garavaglia, che sulla prossima stagione invernale ha promesso regole certe entro metà settembre, dopo un prossimo incontro col ministro Speranza.

In tema di turismo Salvini si è complimentato per come la stagione estiva ormai in chiusura è stata gestita in Trentino; sul fronte più strettamente politico, commentando gli scricchiolii interni alla maggioranza trentina, fra cambi di casacca e voti interni contrari: "Ogni voto contrario è un favore fatto alla sinistra" ha commentato il segretario.

