Ricordando Gino Strada, a Trento nel 2018 per il raduno di Emergency

Al Teatro Sociale toccante intervento sulla propria esperienza nei luoghi di guerra. Nel video le parole della figlia Cecilia

Commozione anche in Trentino Alto Adige per la morte di Gino Strada, scomparso all'età di 73 anni. Da tempo soffriva di problemi cardiaci. L'ultima volta in cui Gino Strada è stato a Trento è legata al raduno nazionale di Emergency nel 2018, la Ong fondata nel 1994 assieme alla moglie Teresa che ha curato gratuitamente milioni di persone in tutto il mondo.



Gino Strada, medico e attivista, aveva dialogato con il pubblico del Teatro Sociale con un toccante intervento sulla propria esperienza nei luoghi di guerra e su quello che lui definiva il conflitto di casa nostra, ossia il razzismo alimentato dalla politica.



Nel video la testimonianza rilasciata a Rainews24 di Cecilia Strada sulla vita e l'impegno del papà.