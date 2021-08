Il commissario del Governo Sandro Lombardi saluta Trento

Nei tre anni di attività a Trento ha gestito la rivolta del carcere, gli attacchi dell'orso, tre visite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i controlli per il Covid

di Laura Galassi

Nei suoi ultimi giorni di lavoro prima della pensione, il Commissario del governo Sandro Lombardi, tra le altre cose, si è occupato di persone scomparse.

Finale impegnativo dopo tre anni a Trento come rappresentante del Governo, iniziati con il battesimo di fuoco della rivolta nel carcere di Spini di Gardolo.

Una carriera nella polizia di stato, poi quella di prefetto a Mantova, Lombardi in Trentino ha avuto l'onore e l'onere di coordinare tre volte il cerimoniale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: i funerali di stato e la laurea ad honoris causa di Antonio Megalizzi e le celebrazioni per Chiara Lubich.

Poi la questione dell'orso e, infine, il Covid 19. "I controlli sono stati notevoli - testimonia Lombardi - I cittadini trentini hanno dimostrato senso civico e di responsabilità".

Caratteristiche che il commissario Lombardi non dimenticherà.