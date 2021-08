Tamponi rapidi, perché le farmacie sono sotto pressione

Cresce la richiesta di test rapidi. Da parte di residenti ma anche di tanti turisti. Alla farmacia di turno a Trento, tutti in fila. Per settembre si pensa a una corsia preferenziale per i nuovi iscritti universitari

Sono giovani in partenza per le vacanze, famiglie con figli, vaccinati con prima dose da meno di 14 giorni, ma pure chi deve visitare parenti in ospedale. E ovviamente chi non vuole assolutamente sottoporsi al vaccino.



C'è movimento nel gazebo davanti alla farmacia Bolghera, l'unica che fornisce il servizio tamponi rapidi di domenica a Trento. "Nel weekend si sono presentati in più di 250", racconta Dario Maestranzi, farmacista.



Numeri alti anche nelle zone turistiche per gli stranieri che hanno bisogno dei tamponi per rientrare a casa. E se con la fine delle vacanze la richiesta di tamponi calerà, un nuovo banco di prova per le farmacie sarà la riapertura delle scuole e dell'università, tanto che a Trento si sta pensando a una corsia preferenziale per gli immatricolati.



Nella speranza, spiega Paolo Betti di Federfarma Trentino, che la seccatura dei tamponi spinga sempre più persone verso il vaccino.