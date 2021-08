Tgr in 60 secondi del 13 agosto 2021

Le notizie di oggi in un minuto: l'andamento dei contagi, il semaforo per green pass, Ferragosto da tutto esaurito anche in città. Questo e altro nel nostro Tgr in 60 secondi

Trentino e Alto Adige a rischio basso secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità; intano oggi 62 nuovi contagi su 2900 tamponi. Stabile la situazione negli ospedali.

Ferragosto da tutto esaurito negli alberghi anche a Trento città. Tante prenotazioni all'ultim'ora con più stranieri dell'anno scorso.

A Candriai sul Bondone 242 ragazzi fra i 10 e i 17 anni per il Camp di addestramento degli allievi volontari dei Vigili del Fuoco alle prese con attività pompieristica e dimostrazioni di droni.

Inaugurato al bar "Il Marinaio" a Trento il semaforo che controlla i green pass. Risolve le code e non comporta lavoro in più per i baristi.

Rovereto estende la zona a Traffico Limitato a via Fontana, Borgo Santa Caterina e Via Dante.

Tutti col naso all'insù a rimirar le stelle: accade in questi giorni all'osservatorio del Bondone con gli esperti del Muse.