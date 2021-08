Tgr in 60 secondi del 30 agosto 2021

Dall'incidente mortale in montagna, ai contagi fra i profughi afghani, alla ripesa dell'economia. Queste e altre notizie raccontate in un minuto del nostro Tgr in 60 secondi

Incidente mortale in montagna: sulla Presanella alpinista lombardo di 32 anni cade per 100 metri e muore davanti agli occhi del compagno di escursione.

Positivi al Covid-19 due minori afghani ospiti a Riva del Garda. La situazione è sotto controllo spiega la Croce Rossa ma si allungherà il periodo di soggiorno dei profughi Riva.

Stabile la situazione Covid-19 in Trentino: 13 nuovi contagi su poco più di mille tamponi, 26 persone ricoverate nessuna in rianimazione.

Hanno tutti il green pass i 400 addetti degli asili nido del comune di Trento che riapriranno le porte dal primo settembre.

Balzo dell'occupazione nelle fabbriche trentine: +9,6% sul 2019. Traina il manifatturiero, aumentano produzione ed export ma resta altissimo il ricorso alla cassa integrazione .

Calcio serie C: debutto a reti bianche per il Trento nel giorno del ritorno tra i professionisti a Piacenza è finita 0-0.