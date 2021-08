Tgr in 60 secondi del 15 agosto 2021

Il Ferragosto trentino raccontato in un minuto con le ultime notizie del Tgr in 60 secondi

47 nuovi contagi e altri tre ricoveri per Covid19 in Trentino. Venti i malati in ospedale, di cui uno in rianimazione. Da domani prima vaccinazione anche senza appuntamento.

Ferragosto da tutto esaurito in in val di Fassa dove è del 30% la quota di turisti che ha scelto per la prima volta la montagna per le vacanze.

Sold out anche nei musei: prenotazione spesso obbligatoria e capienza ridotta. Pienone al Muse e nei castelli, Fede Galizia riempie il Buonconsiglio.

77esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di malga Zonta, commemorazione all'insegna dell'attualità dedicata a Gino Strada costruttore di pace. Applicate anche qui le norme di sicurezza anti Covid con accesso solo con Green Pass.

A Riva del Garda unificate le parrocchie dell'Assunta, Sant'Alessandro e San Giuseppe. Partecipata processione con l'Arcivescovo Tisi.