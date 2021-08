Tgr in 60 secondi del 14 agosto 2021

In evidenza: vaccini anti Covid senza prenotazione; Ferragosto da tutto esaurito; green pass e controlli

Dal 16 agosto anche in Trentino sarà possibile accedere ai centri vaccinali senza prenotazione. Sono previsti inoltre due open day al centro vaccinale di Mattarello sabato 21 e domenica 22 agosto.

Da ormai 40 giorni consecutivi non si registrano decessi legati al Covid in Trentino ma vigilia di Ferragosto con 39 nuovi contagi individuati tramite 3.871 test. 17 i pazienti in ospedale, uno in rianimazione.

Prenotazioni da tutto esaurito in Trentino, come prima della pandemia. Dalle montagne ai laghi impossibile trovare un posto per dormire.

E si intensificano le verifiche delle forze dell'ordine per il green pass all'interno dei pubblici esercizi. A Comano Terme clientela serena nell'affrontare i controlli.

Ferragosto è anche il momento di maggiore attività per le 200 Pro Loco del Trentino che dopo due anni di stop forzato propongono 30 sagre. Tutte con il certificato verde obbligatorio.

Al Cimitero di Trento l'ultimo commosso saluto a Paolo Cavagnoli, l'indimenticabile presidente dell'Associazione provinciale per i minori in difficoltà, morto mercoledì all'età di 84 anni.

