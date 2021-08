Tgr in 60 secondi del 19 agosto 2021

In evidenza: profughi afghani in arrivo; un morto per Covid; green pass e ospedali; certificato verde e Università; base jumper gravissimo

Anche in Trentino sono in arrivo 90 profughi afghani nell'ambito del programma di accoglienza del Governo nazionale. Saranno ospitati - per la quarantena - a Riva del Garda per poi essere inseriti in programmi di integrazione.

- - - - - - - - - - - - - - -

Dopo 44 giorni, c'è un morto in Trentino per Covid. E' un uomo di 89 anni che era ricoverato nel reparto malattie infettive di Rovereto. Restano 2 le persone in rianimazione. 33 i nuovi contagi individuati con 2.888 tamponi.

- - - - - - - - - - - - - - -

Le porte degli ospedali trentini tornano ad aprirsi ai visitatori dei pazienti ricoverati. L'accesso è consentito solo a due persone (in alternanza tra loro), munite di green pass. Per usufruire di prestazioni sanitarie, invece, si deve solo autocertificare di non avere sintomi riconducibili al Covid.

- - - - - - - - - - - - - - -

Green pass all'Università di Trento, tra 10 giorni si riparte. Sì alle lezioni in presenza solo per chi ha il certificato verde. Ma un terzo del personale universitario non è ancora vaccinato.

- - - - - - - - - - - - - - -

E' in rianimazione al Santa Chiara di Trento un base jumper tedesco 22enne. E' precipitato in Paganella.