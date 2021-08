Tgr in 60 secondi del 23 agosto 2021

In evidenza: scuola e novità; dati Covid; lavori al viadotto Montevideo; tv e bonus rottamazione; al via i Suoni delle Dolomiti

Ultim'ora: focolaio in una colonia estiva a Cesenatico nella quale sono risultati positivi al Covid 33 ragazzi provenienti dal Trentino e 3 operatori. Sono tutti in isolamento e sotto osservazione.

Verso il ritorno a scuola: la Provincia ha sancito l'innesto di altri 70 insegnanti e di 50 ausiliari amministrativi in ruolo. I professori vaccinati sono al momento l'80%. Per gli altri, tampone obbligatorio ogni 2 giorni. Vaccinato anche il 50% degli adolescenti tra 12 e 18 anni.

Covid in Trentino, zero decessi e 17 nuovi contagi su 1.104 test analizzati. In ospedale sale a 27 il numero dei pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione. Più di 290mila trentini hanno ricevuto la doppia dose di vaccino.

Tempi rispettati per la riapertura del viadotto Montevideo a Trento. Riaprirà prima dell'inizio della scuola. Ma i lavori sono stati conclusi solo a metà.

Da oggi si può fare richiesta del bonus per rottamare i vecchi televisori (che dal giugno prossimo non saranno più compatibili con il nuovo digitale terrestre) e per acquistarne nuovi. Lo sconto è concesso per un solo apparecchio.

Tornano i Suoni delle Dolomiti. Oggi il primo appuntamento della rassegna di musica in quota: 16 eventi fino al 24 settembre.