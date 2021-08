Tgr in 60 secondi del 6 agosto 2021

Green pass: primo giorno e prime valutazioni; i dati Covid; maltempo, il giorno dopo; Paternoster ottava nella madison di ciclismo

Nessun intoppo particolare nella prima giornata del green pass obbligatorio. A Trento, complice il bel tempo, gente seduta ai tavoli esterni di bar e ristoranti dove la certificazione non serve. Finora nessuna multa.

- - - - - - - - - - - - - - -

Molte categorie temono però ripercussioni economiche. Confcommercio chiede aiuto alla Provincia per il comparto delle palestre, proprio per capire come si applica praticamente il green pass, tra logistica, controlli e aspetti legati alla privacy dei clienti.

- - - - - - - - - - - - - - -

Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. 22 i nuovi casi di contagio su 2.674 test complessivi. Salgono a 12 i pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione.

- - - - - - - - - - - - - - -

Dopo le piogge e il maltempo, si va normalizzando il livello dei corsi d'acqua in Trentino. L'hotel Pier, tra Riva e Limone, investito da una colata di fango, riaprirà tra qualche giorno.

- - - - - - - - - - - - - - -

Olimpiadi, in un'altra giornata storica per l'Italia, la 22enne nonesa Letizia Paternoster ha chiuso ottava, con Elisa Balsamo, nella madison di ciclismo su pista.