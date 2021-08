Tgr in 60 secondi del 9 agosto 2021

In evidenza: il tentato omicidio a Pergine; i dati Covid; il green pass a scuola; convivenza uomo orso; gli Europei di ciclismo in Trentino

Tentato omicidio a Pergine, una donna di 32 anni, di origini cubane, ha accoltellato un 49enne pugliese, ora in ospedale a Trento, che da tempo la importunava. Denunciato anche il marito che avrebbe cercato di investire l'uomo con l'auto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sempre a zero la situazione decessi da Covid in Trentino. Gli ultimi casi positivi sono 16 riscontrati tramite 1.257 test analizzati. 16 anche i pazienti in ospedale. Le rianimazioni tornano vuote.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L'obbligo del green pass per il personale della scuola accende il dibattito anche in Trentino. Dirigenti scolastici per lo più favorevoli e sindacati contrari. L'assessore Bisesti dice: "il decreto non lascia spazio all'autonomia".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parco Adamello Brenta e Lav insieme per il progetto "all together". Gli animalisti informeranno turisti e residenti su una corretta convivenza tra uomo e orsi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tra l'8 e il 12 settembre i campionati Europei di ciclismo su strada. 800 gli atleti in arrivo a Trento da 45 nazioni.