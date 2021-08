Tgr in 60 secondi del 1° agosto 2021

Il velista Tita punta all'oro; i dati Covid; maltempo; protezione civile trentina in Sicilia, il compleanno del Museo Civico di Rovereto

Nessun decesso per Covid in Trentino e sono 27 giorni che il virus non causa morti. Rianimazioni vuote ma pazienti ricoverati in ospedale che salgono da 8 a 9. I nuovi positivi sono 35 su 1.948 tamponi.



Grande festa a casa del velista trentino Ruggero Tita, a Sant'Agnese, alle porte di Trento. E' già argento con Caterina Banti nella classe Nacra17, in attesa della finale di martedì che potrebbe assegnare l'oro alla coppia.



E' stata un'altra notte di nubifragi, temporali, vento e grandine in Trentino. Danni nei frutteti, allagamenti, tetti scoperchiati e piante secolari abbattute. Tra le zone più colpite Trento, Riva, Borgo e Roncegno Terme.



Per fronteggiare l'emergenza incendi in Sicilia, partito dalla caserma dei vigili del fuoco di Riva del Garda anche un contingente della Protezione civile trentina. Opererà per 10 giorni nel palermitano.



Il museo civico di Rovereto festeggia i 170 dalla sua nascita con una sala dedicata. "7 storie per un museo", un viaggio a tappe che ogni tre settimane rinnoverà reperti e personaggi.