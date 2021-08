Tgr in 60 secondi dell'8 agosto 2021

Green pass, aumenta la richiesta di tamponi; i dati Covid; Leonardelli e la tragedia di Marcinelle; il circo in Val di Fassa; lo sport

Sulle sponde del lago di Garda sono giorni da tutto esaurito e il greenpass obbligatorio ha fatto aumentare le richieste di tamponi. Al Palafiere di Riva 300 test al giorno.

Da oltre un mese il Covid non causa morti in Trentino. I nuovi positivi sono 29 a fronte di 3.503 tamponi analizzati. 16 i pazienti in ospedale, uno in terapia intensiva. 256mila i trentini che hanno terminato il ciclo vaccinale.

Oggi la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, nel 65esimo anniversario della tragedia della miniera di Marcinelle, in Belgio. Tra le 262 vittime, anche il trentino Primo Leonardelli.

Giocolieri da tutto il mondo al festival circense che si è appena chiuso in Trentino. Grande successo per gli artisti che si sono esibiti in Val di Fassa.

Alle 23 ora italiana Jannik Sinner sfiderà sul cemento lo statunitense McDonald, nella finale ATP 500 di Washington. In caso di vittoria, Sinner scalerebbe il ranking mondiale passando dalla 24esima alla 15esima posizione.