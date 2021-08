Tgr in 60 secondi del 12 agosto 2021

Le ultime notizie dal Trentino, raccontate in un minuto nel nostro Tgr in 60 secondi. Green Pass, dati Covid, ma anche le rette degli asili nido e altre notizie

Un'alternativa al Green pass a scuola: la chiedono i sindacati che propongono un rinvio o il tampone salivare per il personale. Ma i margini per una via trentina sono stretti replica l'assessore Bisesti.

33 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Trentino. Sono due in più i ricoverati (16 in tutto di cui 1 in rianimazione). 266.510 i trentini che hanno completato la vaccinazione.

Asili nido: il Comune di Trento taglia le rette del 37%. Per il tempo pieno si pagheranno dai 25 ai 275 euro. Ma col bonus Inps frequenza gratuita per i redditi più bassi.

Sulla Marmolada è iniziata la bonifica per trasportare a valle le macerie del rifugio Pian dei Fiacconi e dell'impianto distrutti da una valanga. Nessuna certezza sulla ricostruzione.

Arrivano i funghi, per i non residenti il permesso si può chiedere on line per 13 aree del Trentino. Ora anche in Paganella.