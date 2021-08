De Gasperi, la mostra permanente ora è visitabile anche online

Nel 75esimo anniversario del discorso alla Conferenza di Parigi, la mostra di palazzo Thun sbarca su internet. Video, immagini, documenti storici dello statista e del suo legame con la città di Trento. Il link diretto all'esposizione virtuale

di Francesco Maltoni

Tra i pochi meriti della pandemia, c'è sicuramente quello di aver fatto capireanche nella fruizione degli spazi culturali.A 75 anni esatti dal discorso di, Comune di Trento e Fondazione Museo Storico del Trentino inaugurano l'esposizione permanente dedicata al grande statista in formato digitale.Un messaggio potente come voleva esserlo quelil primo discorso di un leader italiano di fronte a un consesso internazionale dopo la fine della guerra e la caduta del fascismo. Immagini che ancora colpiscono lLa mostra virtuale è visitabile attraverso il sito dellaLa sezione contiene scritti e video presenti ae altri documenti inediti, utili a comprendere il passato ma soprattutto il presente, come sottolinea il direttore Giuseppe Ferrandi. Clicca qui e comincia la visita