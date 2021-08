Cambiamenti climatici, sulle Alpi temperature salite il doppio della media

La situazione è da allarme rosso secondo il climatologo Roberto Barbiero. Al Muse il primo incontro in vista della conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite

di Maddalena Boggiano

"Il cambiamento climatico sta accelerando più di quanto previsto e le azioni messe in campo sono del tutto insufficienti"



Il climatologo e Coordinatore del Tavolo sul Clima della provincia di Trento Roberto Barbiero riassume così i contenuti dell'ultimo, allarmante, rapporto dell'Ipcc, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. Un fenomeno che colpisce in maniera più pesante l'arco alpino: "Qui - ci ha detto Barbiero - Il tasso di riscaldamento è quasi il doppio rispetto alla media globale, due gradi contro 1,1".



I fenomeni più evidenti sono quelli meteorologici estremi, dal caldo alle sempre più frequenti grandinate. Due i settori più impattanti, quelli della produzione e del consumo di energia e di cibo. E in Trentino qualcosa si sta muovendo: in Provincia si lavora a percorso Trentino Clima 2021-2023, con l'obiettivo di per mettere le basi della strategia provinciale di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.



Al lavoro anche i giovani: una quarantina quelli che hanno partecipato alla Conferenza sul Clima Trentino-Alto Adige lo scorso maggio e che presto presenteranno un loro documento. Obiettivo finale: la conferenza Onu di Glasgow a novembre.