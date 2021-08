Contagi stabili da 2 settimane e negli ospedali situazione sotto controllo

I nuovi casi di positività in Trentino esplosi dopo la fine degli Europei di calcio, poi il picco. Nelle terapie intensive mai più di due pazienti da fine giugno

Un incremento del contagio subito dopo la fine degli Europei di calcio, il picco la settimana seguente e una sostanziale stabilizzazione a partire da fine luglio.



E' la sintesi dell'andamento dell'epidemia da covid19 in Trentino, osservando i dati aggregati su base settimanale.



Dall'ingresso del Trentino in zona bianca, a metà giugno, i nuovi contagi giornalieri sono stati molto contenuti: tra l'8 e il 14 luglio i nuovi casi totali sono stati 56, una media di 8 a giorno. La settimana seguente, contagi più che triplicati, 184, con il valore più alto dell'estate pari a 244 raggiunto tra il 22 e il 28 luglio. Da lì una diminuzione di oltre il 10% tra fine luglio e inizio agosto e la sostanziale stabilizzazione degli ultimi sette giorni.



Un andamento che si osserva anche guardando al valore dell'incidenza, che si è comunque sempre mantenuto sotto la soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti.



Numeri a fronte dei quali la situazione ospedaliera è apparsa sempre sotto controllo. Reparti covid vuoti fino al 14 luglio, da quando sono ripresi i ricoveri - fisiologici dato l'aumento di contagi - il massimo di pazienti è stato toccato il 7 agosto con 18, mai più di 2 quelli in terapia intensiva.



E dal 5 luglio in Trentino non vengono registrati decessi.