Il costituzionalista: "Green pass corretto, norme devono essere bilanciate"

Secondo Carlo Casonato, dell'Università di Trento, gli obblighi rispettano tre requisiti: sono sottoposti al voto del Parlamento, sono proporzionali all'interesse pubblico e sono limitati nel tempo. Ma sui licenziamenti serve cautela

Oltre il 67% della popolazione vaccinabile contro il Covid-19 in Italia ha completato la copertura. Gli obblighi di legge non convincono però tutti: la protesta anti-vaccino e green pass accomuna una parte della popolazione che, pur minoritaria, denuncia un attacco alle libertà personali. E per questo si è organizzata.



Secondo Carlo Casonato, docente di Diritto costituzionale comparato dell'Università di Trento, gli obblighi imposti dal governo sono nei limiti della Costituzione, rispettando tre requisiti: sono sottoposti al voto del Parlamento, sono proporzionali all'interesse pubblico in tempi di pandemia e sono limitati nel tempo.



"C'è un bilanciamento da fare - risponde il professor Casonato - fra le restrizioni alle libertà che devono essere le più limitate possibili e il raggiungimento di uno scopo, quello della salute collettiva, che è uno scopo primario, in questi casi più forte della libertà delle persone di andare al cinema o di andare al ristorante".



Più delicata la questione quando si parla del diritto al lavoro. Per esempio, l'applicazione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario, in vigore dall'aprile del 2021. Sul tema, spiega Casonato, la Corte Costituzionale italiana ancora non si è pronunciata, ma quella francese sì.



"E ha detto che una misura come la sospensione dei medici, pur essendo a contatto coi pazienti, non si vogliono vaccinare, è ragionevole - spiega il giurista trentino -, altrimenti loro stessi diventano veicoli di contagio. Ma la conseguenza deve essere proporzionata: per esempio, il licenziamento in tronco sarebbe una misura sproporzionata. Ancora una volta, dunque, bisogna ritagliare le misure meno lesive delle libertà, dei diritti delle persone mantenendo forte però l'attenzione all'interesse pubblico, che in questo caso significa non far diventare veicolo di contagio le persone che lavorano a contatto con altre persone".