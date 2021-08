Covid-19, impianti al 50%. No green pass per gli eventi non confinati

Nidi e scuole: obbligo di certificato verde. Necessario anche per fiere e sagre, mense aziendali, eventi sportivi e spettacoli. Ricoveri saliti a 25, 48 i positivi su quasi 3.200 tamponi. Domani e domenica 'open day' senza prenotazione a Trento Sud

Tutto il personale educativo e scolastico, compreso quello non docente e i collaboratori, dovrà avere la certificazione verde. E se lo vorranno, nidi e scuole potranno utilizzare i totem elettronici della Provincia per la verifica.



E' una delle novità dell'ordinanza della Provincia di Trento, firmata dal presidente Maurizio Fugatti.



Per assistere a eventi in programma in luoghi non confinati - come le corse in bicicletta - non sarà necessario possedere il green pass.



Resta invece confermato l'obbligo di esibirlo a sagre o fiere. Gli organizzatori dovranno creare appositi varchi e informare il pubblico con la cartellonistica. In caso di controlli, la multa scatterà solo per il trasgressore.



Confermata la necessità di green pass per le mense aziendali, per l'accesso a eventi sportivi o spettacoli. La capienza delle strutture non potrà superare il 50%. Come la portata massima degli impianti di risalita.



Intanto, dopo la morte ieri di un ottantanovenne a Rovereto, oggi nessun decesso per Covid-19 in Trentino. I ricoveri salgono a 25, con una dimissione e due nuovi ingressi. Erano nove in meno solo sette giorni fa. 48 i nuovi positivi, su quasi 3.200 tamponi. Sempre due le persone in terapia intensiva.



Sul fronte delle prime dosi di vaccino, domani dalle 9 alle 18 e domenica dalle 14 alle 18 in programma due Open day senza bisogno di prenotazione al centro vaccinale di Trento sud.



In caso di successo, l'Azienda sanitaria ha promesso ulteriori giornate ad accesso libero.