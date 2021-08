Covid19, ecco chi sono i ricoverati in Trentino

L'80% di loro non ha fatto il vaccino o ha ricevuto solo una dose. "Molto bassa l'età media", spiega il primario di pneumologia di Arco. Ad agosto oltre 1000 contagiati. A Trento sud nuovo pomeriggio di open day vaccinale

"L'80% non ha fatto il vaccino, gli altri hanno ricevuto solo la prima dose. E poi c'è chi è finito in ospedale per altre patologie ma è risultato positivo al tampone. Persone in media con un'età fra i 30 e i 50 anni".



E' la fotografia dei 24 ricoverati negli ospedali trentini per il covid19. A parlarne è il primario di pneumologia di Arco, il dott. Romano Nardelli. Nel suo ospedale, i pazienti ricoverati al momento sono 5, fra cui l'ex deputato Mauro Ottobre che due giorni fa scriveva sui social: "Se non si prova non si capisce che brutta bestia è il covid".



Virus che dopo un anno e mezzo continua ad aggredire. Perché se è vero che i ricoverati esattamente un anno fa erano solo 7 (di cui uno in rianimazione), le varianti rendono la situazione più complessa, "rallentando ancora la normale attività dei reparti", dice Nardelli. "Il problema sono i molti malati per altre problematiche, nel 2020 le attività si erano fermate, oggi stiamo ancora pagando un prezzo alto. La conversione covid di molti reparti limita la presa in carico dei pazienti".



Nel mese di agosto sono stati superati i mille contagi (1.011), contro i 625 di luglio e i 340 di giugno.



Fondamentale dunque, lo ripete l'azienda sanitaria, intensificare la campagna vaccini. Fino alle 18 prosegue l'open day nell'hub di Trento sud. Ieri sono state iniettate senza prenotazione 370 dosi, oltre ai quasi 800 appuntamenti già fissati.



Chiuso dopo un'esperienza positiva invece il centro vaccinale di San Jean in Val di Fassa, hub gestito (dalla metà di luglio) dalla Cooperazione, dopo il servizio della Croce Rossa.



Qui sono state somministrate in totale 8.203 dosi di vaccino (di cui più di 3mila con la gestione di Federcoop) in 35 sessioni vaccinali.



Nel servizio le voci di Paola Dal Sasso, vice presidente della Cooperazione trentina, e del dott. Massimo Ripamonti.