Aria condizionata e cultura: il Ferragosto è anche nei musei

Tutto esaurito al MUSE, con 700 biglietti staccati, il massimo consentito. Al MART 500 ingressi; giornata più tranquilla al Buonconsiglio. Molto apprezzati anche i musei: Castel Thun in pole position

di Laura Galassi

Non solo laghi e montagne, il Ferragosto in Trentino è anche nei musei, soprattutto nel capoluogo e lungo gli itinerari turistici.

Il green pass obbligatorio non scoraggia i visitatori. Sold out, anche per tutta la prossima settimana, il Muse, meta prediletta delle famiglie, che cercano un diversivo durante il rientro a casa.

Nella Trento semideserta per il solleone, l'aria condizionata è un sollievo per i turisti.

Nei musei i visitatori sono in gran parte italiani, ma c'è anche qualche straniero, per lo più tedeschi.

Giornata tranquilla al Buonconsiglio con la mostra su Fede Galizia, buona affluenza al Mart di Rovereto: oltre 500 i biglietti staccati.

Sul Garda, i turisti preferiscono la vita da spiaggia alla cultura: unica eccezione, gli escursionisti al forte sul monte Brione.

Ai vacanzieri piacciono anche i castelli: il solo Castel Thun nel weekend ha contato circa 800 ingressi.