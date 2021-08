Rifiuti in Trentino, riaprono le discariche di Imèr e Monclassico

La discarica di Ischia Podetti sta arrivando a fine corsa. La Provincia riaprirà, in attesa del nuovo impianto, le discariche di Monclassico ed Imèr. Al via gli incontri pubblici con la popolazione ed amministratori locali

di Cinzia Toller montaggio Davide della Corte

Meno di sei anni e la discarica di Ischia Podetti, l'unica attualmente attiva sul territorio provinciale, sarà a fine corsa.

Martedì 3 agosto il primo incontro pubblico a Dimaro, il 4 agosto analoga iniziativa ad Imèr visto che, in attesa del nuovo impianto, la Provincia prevede la riapertura delle rispettive discariche che sono inattive dal 2014, sono le uniche rimaste.

Sarà un percorso partecipato quello che la Provincia di Trento vuole con la popolazione. Il 3 agosto a Dimaro, c'erano il vicepresidente e assessore all'ambiente Mario Tonina, i dirigenti e tecnici del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione e quelli di Adep, l'amministrazione comunale, con altri sindaci dei Comuni limitrofi. Molti i cittadini presenti.

"L'impegno della Provincia, ha detto il vicepresidente Tonina al fine di rassicurare la popolazione riguardo a possibili disagi, è massimo".

A Monclassico, capacità di 30.000 tonnellate all'anno di rifiuti stoccati verranno conferiti rifiuti solidi urbani prodotti dai bacini della val di Sole e val di Non, e eventualmente da altri bacini del Trentino centro/occidentale. Imer. 3.000 tonnellate accoglierà i rifiuti solidi urbani provenienti da Valsugana, Primiero e Tesino. Per quanto riguarda il traffico indotto dalla circolazione dei camion di conferimento in particolare a Monclassico, i tecnici hanno garantito non più di 6-7 passaggi al giorno per cinque giorni a settimana.



GUARDA IL SERVIZIO SULLO STATO DELLA DISCARICA DI ISCHIA PODETTI ED IL NUOVO PIANO RIFIUTI



Da quassù il panorama sulla valle dell'Adige è mozzafiato ma sotto i nostri piedi c'è la montagna di rifiuti di Ischia Podetti.

Dal cielo i gabbiani sorvegliano la sequenza di camion che arrivano e scaricano, la piallatrice che li stira, poi i teloni e la terra che ricopre tutto.



Se togliamo le 10 tonnellate di residuo che per convenzione ora in scadenza partono per il termo valorizzatore di Bolzano, a Ischia Podetti, ogni anno arrivano circa 40 mila tonnellate di secco residuo, 7 mila di rifiuti ingombranti, e 30 mila di speciali che si punta a portare fuori provincia.

Sono proprio gli speciali ad accorciare la vita della discarica, le tariffe basse hanno fatto da calamita. Enrico Menapace dirigente generale di Appa dal 4 al 40%.



Non è allarme ma la montagna ha i giorni contati, 5 al massimo 6 anni di vita ed in attesa di un futuro impianto il quinto aggiornamento del piano provinciale punta ad una situazione cuscinetto: ampliando Ischia Podetti altre 262 mila tonnellate, 100 mila nelle discariche di Monclassico ed Imèr.

Ma il vero nodo della questione è potenziare la raccolta differenziata che se in alcune zone della provincia arriva all'86% nell'Alto Garda e Ledro mancando il porta a porta scende al 62% non va benissimo nemmeno in Vallagarina e val di Sole.