La febbre del 110 per cento colpisce pure l'Itea

Non si trovano imprese per i lavori di manutenzione al patrimonio di edilizia pubblica: paralizzato il piano di riqualificazione

di Andrea Selva

La febbre del 110 per cento (che sta scaldando il settore dell'edilizia) sta creando problemi anche a Itea, l'istituto trentino di edilizia pubblica. Non si trovano imprese per fare la manutenzione. Già due gare sono andate deserte, per un totale di 12 milioni di euro: una alle Torri di Villazzano e l'altra nel Basso Trentino. Sul tema la presidente di Itea, Francesca Gerosa, ha incontrato i presidenti degli artigiani, Marco Segatta, e dei costruttori Andrea Basso. Assieme all'assessore provinciale Achille Spinelli.



"Crediamo che ci sia sicuramente un problema di reperire materie prime e quindi di difficoltà di quantificare i costi finali" ha detto Gerosa. "Altro problema sul tavolo di confronto è quello legato alla disponibilità di manodopera specializzata e qualificata".



E' evidente che in questo momento di grande ripresa (agevolata dalle agevolazioni pubbliche) le imprese ritengono più appetibile il mercato privato. E Itea si ritrova con il piano di riqualificazioni bloccato. Dalle imprese è stato ribadito l'appello alla Provincia perché vengano riviste le tariffe dell'edilizia.