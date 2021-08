Rossi "In Azione" per creare l'alternativa a Fugatti

"Serve una aggregazione che non guardi al passato", dice l'ex presidente. Centro politico affollato? "Il partito di Calenda è oltre gli steccati"

di Raffaele Crocco

La politica, con le ipotesi di alleanze che in questi giorni sono apparse su stampa e media in vista delle prossime provinciali nel 2023.



Si cercano nuovi progetti, aggregazioni.



In Trentino In Azione, il partito di Carlo Calenda vuole essere fra i protagonisti. Lo racconta Ugo Rossi, in questa intervista