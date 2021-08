Al festival Oriente Occidente arriva il balletto civile

La rassegna al via il 3 settembre. Titolo di questa edizione "Orizzonti nomadi", in programma 37 spettacoli e 14 conferenze

"Pensiamo che i grandi sentimenti siano solo degli eroi mentre tutti noi viviamo delle verticalità enormi nelle nostre vite".



Parole di Michela Lucenti che spiega così come persone "normali", abitanti di Rovereto e di Trento, diventino performer raccontando le proprie vite in un esperimento di balletto civile.



Michela Lucenti ci ha aperto le porte delle prove di questo progetto che si chiama 20DiVersi e prenderà forma dal 6 all'11 settembre in numerose repliche e in orari diversi nell'ambito del festival Oriente Occidente. Racconteranno sé stesse nella forma poetica dei madrigali, componimenti popolari diffusi nel 14esimo secolo.



Avevano partecipato alla selezione una sessantina di residenti, l'entusiasmo è stato grandissimo.



Il Festival parte il 3 settembre e fino al 12 la danza si impossesserà della città, un evento che attira appassionati da tutta Italia e anche dall'estero. Alcuni degli appuntamenti sono già sold-out e sono state messe in programma ulteriori repliche.



51 eventi, di cui 37 spettacoli e 14 conferenze. L'obiettivo di questa edizione, dal titolo Orizzonti Nomadi, è creare intrecci di comunità.



Presenti come sempre grandi artisti internazionali, ma anche "dei nuovi artisti italiani alcuni dei quali sono associati altri a cui abbiamo dato la possibilità di presentarsi davanti al pubblico", spiega il direttore artistico del Festival Lanfranco Cis.