Turisti a caccia di funghi, ora c'è la app per i permessi

In 13 territori l'autorizzazione per raccogliere finferli e porcini si può scaricare on line in pochi click. L'ultimo ad aderire è stato l'Altopiano della Paganella. E con questo servizio si riduce anche il sommerso

di Laura Galassi

C'era una volta il turista fungaiolo che, per poter raccogliere porcini e finferli in Trentino, doveva farsi rilasciare un permesso dagli uffici del comune.

Questa procedura burocratica sta diventando un ricordo, grazie ad una app sempre più diffusa. L'ultimo ad aderire è stato l'Altopiano della Paganella: negli otto comuni convenzionati il turista può comprare il suo permesso in pochi click.

Una bella agevolazione per i fungaioli, che in Paganella ora hanno a disposizione 20mila ettari per le loro ricerche. Evitando così anche gli sconfinamenti involontari.

Ma i vantaggi non finiscono qui, come spiega Ruggero Ghezzi, assessore all'ambiente di Andalo, comune capofila. "Con questa modalità si favoriscono anche i controlli da parte dei Forestali. Ed è uno strumento in più per le buone pratiche dei turisti". Un modo, quindi, per far emergere il sommerso di questo hobby. Ad Andalo venivano infatti emessi ogni anno solo 500 permessi giornalieri.

La app propone poi anche tabelle di crescita dei funghi, ma tutti sanno che per riempire i cestini conta l'esperienza. "Gli appassionati sanno dove e quando andare a raccogliere", conclude Ghezzi.