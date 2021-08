Gallo forcello, ecco come funziona il censimento

Animale schivo, difficile da stanare, popola i boschi trentini dall'ultima glaciazione. Una specie in salute. I forestali li hanno censiti sul Bondone

Animale schivo, difficile da stanare, il Gallo forcello emette un verso particolare davanti al pericolo. In questo caso il pericolo ha un nome: è quello di Bat, il cane da ferma utilizzato dai forestali per il censimento di questo animale che popola i boschi trentini sin dall'ultima glaciazione, "trovando un habitat ideale", come spiega il capitano Forestale Stefano Montibeller.



La tecnica del censimento è molto particolare. L'area scelta, il monte Bondone: viene perlustrata dai forestali dal basso verso l'alto, a zig zag e con l'ausilio di un Gps.



La squadra guidata dal il cane, uno splendido esemplare di bracco tedesco dal pelo corto, individua il fagiano di monte tra gli arbusti di pino mugo, si ferma immobile rizzando la coda e sollevando la zampa anteriore.



Addestrato per non attaccare il forcello, il cane - spaventandola - induce la femmina di forcello a volare via seguita dai propri piccoli. Uno spettacolo di pochi secondi che permette ai forestali di operare il censimento.



La specie è in salute e nonostante le grandinate e le basse temperature di inizio estate, le nidiate di Gallo forcello hanno dato un'ottima resa riproduttiva.