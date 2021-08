Green pass, Ferragosto ad alta sorveglianza nelle località turistiche

Forze dell'ordine al lavoro per verificare i certificati verdi nei pubblici esercizi. Il meteo favorisce le consumazioni all'esterno. A Comano Terme clientela serena nell'affrontare i controlli

di Laura Galassi

Weekend di Ferragosto e nelle zone turistiche si intensifica la sorveglianza sul green pass all'interno di bar, ristoranti e hotel. Il corpo di polizia locale Giudicarie è impegnato in controlli su tutto il territorio. "Nei primi giorni abbiamo puntato sull'informazione di utenti ed esercenti. Ora si inizia con i controlli, negli orari serali anche nei pub e nelle sagre", spiega il comandante Carlo Marchiori.



Sicuramente il meteo soleggiato favorisce la consumazione all'aperto. E gli esercenti che ne hanno la possibilità si attrezzano con i tavolini all'esterno. Le preoccupazioni per la stagione fredda, però, restano.



I pochi clienti che siedono all'interno dei locali mostrano comunque con serenità i loro passaporti verdi.



Massima sorveglianza anche per ristoranti e alberghi: nelle sale da pranzo "miste", con clientela che non soggiorna nelle strutture, gli avventori sono comunque collaborativi.