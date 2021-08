Letame a basso impatto (e zero odori), a Ledro il nuovo macchinario

Comune e Comunità di Valle lo hanno messo a disposizione di una quindicina di allevatori della zona, servirà anche ad aumentare la biodiversità dei prati. Primi risultati all'esame dei laboratori della Fondazione Mach

La Valle di Ledro ha investito in un macchinario che dimezza i tempi di maturazione e il volume del letame, spiega l'assessore comunale Dario Trentini. Prima viene coperto da un telo ecologico, poi rivoltato fino a 7 volte: in due o tre mesi, il letame è pronto e depurato anche dell'azoto che poi finirebbe nelle acque. E soprattutto è inodore, garantiscono gli allevatori, una ventina in valle.



Di questi ultimi, quindici hanno aderito al progetto del letame biologico, dice il presidente dell'associazione, Alberto Mazzola: "Questo letame va innanzitutto nelle nostre aziende, nei nostri prati - racconta - E poi qualcuno può venderlo anche alle aziende frutticole e viticole dell'Alto Garda".



La fondazione Mach sta valutando i primi risultati, ma c'è un aspetto non secondario del progetto: eliminando i semi delle piante infestanti, si cerca di favorire la biodiversità prealpina nei prati della valle.