Marmolada, dopo la valanga iniziata la bonifica al Pian dei Fiacconi

I primi trasporti a valle delle macerie della funivia e del rifugio distrutti nello scorso dicembre. Ancora nessuna certezza sui tempi della ricostruzione

di Andrea Selva

Una quindicina di voli in elicottero per portare a valle trenta metri cubi di legname, frammenti di isolanti e macerie, sparsi sulle rocce di Pian dei Fiacconi, in Marmolada, dopo la valanga che nel dicembre scorso ha distrutto la stazione di arrivo della vecchia cestovia e il rifugio. Questa prima bonifica è stata organizzata dalla società Funivie Fedaia Marmolada che nel dicembre del 2019 (quindi un anno prima della valanga) aveva presentato un progetto per realizzare un nuovo impianto di risalita. Il progettista Andrea Boghetto: "La proprietà ha scelto una cabinovia a bassissima portata, circa 500 persone ora, cioè la stessa portata del vecchio impianto, però con cabine chiuse e soprattutto sbarrierate in modo che chiunque, un anziano, i genitori con un passeggino, una persona con disabilità, possa arrivare quassù".



E la proprietà, con il via libera del Comune di Canazei, punta a prolungare il tracciato della funivia per raggiungere una posizione ritenuta più sicura. Alex Mahlknecht: "Questo nuovo impianto arriverà un po' più in su, su un dosso che è molto più sicuro dal punto di vista valanghivo".



Nessuna certezza però sui tempi, in attesa che la Provincia autonoma di Trento affronti la questione, in una zona - il ghiacciaio della Marmolada - dove il piano di sviluppo va concordato fra Trentino e Veneto.