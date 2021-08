Moser: "vince chi sa utilizzare meglio la tecnologia"

A Castel Caldes la mostra "Sudore fango vittorie" con le fotografie di Remo Mosna che ripercorrono la carriera del campione trentino

Si intitola "Sudore, fango e e vittorie" la mostra fotografica che ha come protagonista Francesco Moser.



Scatti che non sono solo foto, ma racconti di una vita passata in bicicletta. Come la foto di una Parigi-Roubaix, le polemiche si sprecavano anche all'ora



E poi il record dell'ora 51,151 a città del Messico. già allora si parlava di tecnologia delle bici. Proprio in tema di tecnologia, molto progredita da allora, la considerazione di Moser è che vince chi meglio riesce a sfruttarla, in gare che ormai sono sul filo dei centesimi.



Il grande Francesco rende poi merito anche al quartetto azzurro, oro e record del mondo nell'inseguimento alle Olimpiadi di Tokyo.



Un Moser re della fatica, un campione di tante battaglie ma soprattutto un uomo schietto e trasparente, al quale le responsabilità non hanno mai fatto difetto.