Effetto Tita sul Lago di Garda

Il giorno dopo l'impresa del velista trentino, anche sul Garda, dove il campionissimo si allena molto spesso, c'è grande entusiasmo. E il prossimo anno si attende un boom di tesseramenti

di Laura Galassi

Michele Giorgini, storico allenatore della fresca medaglia d'oro Ruggero Tita, l'11 luglio ha partecipato all'ultimo allenamento sul Garda del velista olimpionico prima di volare in Giappone. Già dopo il training, le sensazioni erano molto positive.

In attesa di accoglierlo di persona sabato al suo rientro in Trentino, c'è entusiasmo anche nei cinque circoli velici affacciati sul lago, tra Torbole e Riva.

Il Circolo vela Arco si sta preparando per una regata con 600 baby partecipanti al timone degli optimist, l'imbarcazione sulla quale anche Tita ha mosso i primi passi.

La manifestazione è uno dei tanti eventi che elevano il Garda a palestra prediletta per le discipline veliche a livello mondiale. Michele Giorgini, che è anche ds del circolo di Arco, spiega infatti che sul lago ci sono condizioni perfette sia dal punto di vista meteorologico che orografico. "C'è sempre vento e si riescono a testare tantissimi situazioni che poi si ritrovano in regata".

E l'eco mediatica dell'olimpiade sarà un volano per tutto il movimento trentino. "Ci aspettiamo il doppio dei velisti per il prossimo anno", assicura.