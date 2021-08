Tgr in 60 secondi del 22 agosto

Dall'aggiornamento sul covid, alla generosità per i figli di Deborah Saltori, alla vittoria di Nadia Battocletti. Ecco che cosa è successo oggi in Trentino

Covid, in Trentino aumentano ancora i ricoveri: sono 26. Nessuno in rianimazione. 48 i nuovi contagi su poco più di 3000 tamponi. Farmacie sotto pressione per i tamponi rapidi. In coda, soprattutto turisti in partenza, ragazzini, e chi non vuole vaccinarsi.



A sei mesi di distanza dall'omicidio di Deborah Saltori a Cortesano, i suoi 4 figli possono finalmente disporre di una somma donata loro con grande generosità di tanti trenitini e non. Raccolti 160 mila euro su un conto attivato dagli alpini



Laghi presi d'assalto in Trentino, per garantire la sicurezza, a supporto dei tradizionali bagnini ci sono degli aiutanti speciali, quelli del Nucleo Cinofilo di Salvataggio. La sede operativa è sul lago di Cavedine



Ancora un record per la nonesa Nadia Battocletti che, ieri sera al Melinda di Cles, ha sgretolato il primato italiano under 23 dei 2000 metri.



Calcio. Partenza lanciata del Trento che sabato sera ha sconfitto di misura la blasonata Triestina nel primo tueno di Coppa Italia di Serie C.