Nel Parco Adamello Brenta arrivano gli "ambasciatori dell'orso"

Accorso fra Parco e LAV per favorire la convivenza tra i turisti e il plantigrado

Parco Adamello Brenta e Lav (Lega anti vivisezione) insieme per favorire la convivenza tra orso e fruitori del bosco. Il progetto All Together prevede che volontari e iscritti della Lav, definiti ambasciatori dell'orso, informino nel parco turisti e residenti su una corretta convivenza tra uomo e plantigrado



Al Muse di Trento la presentazione del progetto. Prevista la distribuzione di un kit che comprende un opuscolo tascabile su come comportarsi nel bosco in presenza dell'orso e un sacchetto biodegradabile



Consegnate poi alle strutture di ristorazione del Parco delle tovagliette con un QR code che riporta a una pagina informativa sulla convivenza uomo/animali selvatici. Una collaborazione, quella con la Lav giudicata dal Parco molto interessante a 22 anni dall'avvio del Progetto Life Ursus, definito un grande successo.