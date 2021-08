Pergine: denunce, pericolosità sociale. Ma l'uomo accoltellato era libero

Nella Rems, la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, nessun posto né a Pergine né in Puglia, dove è nato l'uomo autore delle molestie alla donna che lo ha accoltellato. Lei, dopo l'aggressione, intanto è ai domiciliari

Una vicenda nota, per l'epilogo che nessuno si augurava ma che in tanti temevano.



Erano circa le 3 del mattino a Pergine quando la cubana 32enne Iris Elaine Castro Infante ha sferrato due coltellate ad Angelo Minardi, 49 enne senza fissa dimora originario della provincia di Taranto. Quindi, lo ha anche investito con la propria auto causandogli gravi ferite al capo e alle gambe.



Tra i due prima l'amicizia, quando la donna e il marito avevano ospitato Minardi per qualche tempo, poi le molestie e le persecuzioni. Il 49enne infatti, noncurante che la donna fosse sposata, aveva cominciato a nutrire un interesse affettivo per lei, seguendola anche nei pressi del condominio dove risiede, e dove già si era reso protagonista di alcuni danneggiamenti.



Nella serata di domenica 8 agosto i due si sono incontrati al Ciolda di Valcanover. Dopo la chiusura la donna è rientrata all'abitazione ma Minardi per l'ennesima volta ha seguito i suoi passi.



Sono stati i vicini a chiamare i carabinieri svegliati dalle urla dei due. Per Minardi, noto a Pergine e denunciato decine di volte, era già stato disposto il foglio di via e l'inserimento in una Rems, struttura per persone con disturbi psichici che si macchiano di reati. Ma per lui non era stato trovato posto, né in Trentino né in Puglia.



La donna si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso. Minardi è ricoverato al Santa Chiara di Trento ma fuori pericolo di vita.